Soko Kitzbühel: Amnesie (4/18)Jetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 7
Folge 4: Soko Kitzbühel: Amnesie (4/18)
Beim Benefiz-Curling von Baumeister Fischer kommt es nach einem Streit zwischen dem albanischen Bauherrn Besian Frasheri und Gastronom Enver Nikolla zu Envers Kopfverletzung, die Amnesie auslöst. Neurologin Xhevi Fischer versteckt ihn heimlich in der Villa. Während die SOKO auf seine Aussage wartet, untersucht sie die Vergangenheit von Fischer, seiner Frau, Frasheri und Bodyguard Ilir und deckt unerwartete Verbindungen auf. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Ercan Durmaz (Enver Nikolla) Michael Lesch (Herbert Fischer) Luca Maric (Besian Frasheri) Tamara Simunovic (Xhevi Fischer) Stjepan Markovic (Ilir) Regie: Gerald Liegel Drehbuch: Karl Benedikter Bildquelle: ORF/BEO-Film/Bernd Schuller
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