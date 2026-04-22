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Soko Kitzbühel Staffel 7

Soko Kitzbühel (14/18): Anatomie eines Mordes

ORF1Staffel 7Folge 14vom 22.04.2026
Soko Kitzbühel (14/18): Anatomie eines Mordes

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Soko Kitzbühel Staffel 7

Folge 14: Soko Kitzbühel (14/18): Anatomie eines Mordes

44 Min.Folge vom 22.04.2026

Mord im Bestattungsunternehmen: Robert Lang wird tot im Leichenraum entdeckt. Sein Bruder Clemens gerät ebenso ins Visier wie mehrere Personen aus einem Transplantat-Unternehmen. Die SOKO prüft Motive zwischen familiären Spannungen und wirtschaftlichen Interessen – und stellt die Frage nach möglichen Verbindungen zwischen beiden Branchen. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) David C. Bunners (Clemens Lang) Eva Herzig (Silvia Hassler) Lutz Blochberger (Thorsten Kronheim) Astrid M. Fünderich (Nathalie Spindler) Martin Müller-Reisinger (Robert Lang) Bernd Dechamps (Dr. Fleischhacker) Buch: Hannes Wirlinger Regie: Gerald Liegel Bildquelle: ORF/BEO-Film/Bernd Schuller

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