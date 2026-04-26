Soko Kitzbühel (18/18): IntensivstationJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 7
Folge 18: Soko Kitzbühel (18/18): Intensivstation
Zwei Intensivpatienten werden Opfer eines Messerstechers. Während der eine, der Lehrer Walter Dressler, den Anschlag nicht überlebt, kann der zweite, Rudolf Ebner, durch eine Notoperation gerettet werden. Für die SOKO stellt sich angesichts des außergewöhnlichen Sachverhaltes die Frage: handelt es sich bei dem Täter um einen Psychopathen oder wurde das Attentat bewusst so ausgeführt, um das eigentliche Ziel und die Motive des Anschlages zu verschleiern? Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Katja Woywood (Cecile Skuhra) Pierre Semmler (Virgil Skuhra) Andreas Buntscheck (Jan Winter) Anian Zollner (Ingo Neumann) Thomas Gassner (Dr. Guber) Regie: Michael Zens Buch: Ralph Werner Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stella von Saldern
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