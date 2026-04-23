Soko Kitzbühel (15/18): Ein Tod, ein LebenJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 7
Folge 15: Soko Kitzbühel (15/18): Ein Tod, ein Leben
Jonas Schell, PR-Agenturchef, wird auf seiner Joggingstrecke mit einem Stein erschlagen. Zwei Tage später findet ein Wanderer die Leiche. Seine Frau Beatrix ist ratlos. Eine drohende E-Mail führt Karin und Klaus zu Designer Stefan Schiener, seiner Frau Laura und Gynäkologe Dr. Gertz. Im Raum stehen Schwarzgeld, Erpressung und eine ersehnte Schwangerschaft. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Tatjana Alexander (Laura Schiener) Thorsten Merten (Stefan Schiener) Esther Zimmering (Beatrix Schell) Rolf Kanies (Dr. Michael Gertz) Bernd Jeschek (Dr. Walter Brabauer) Regie: Fabian Eder Buch: Hermann Schmid Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stella von Saldern
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