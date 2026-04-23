Soko Kitzbühel (16/18): Fuchs.....tot!Jetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 7
Folge 16: Soko Kitzbühel (16/18): Fuchs.....tot!
Während einer groß angelegten "Fuchsjagd" wird Rennstallbesitzer Josef Hagmayer in einer Scheune ermordet. Karin und Klaus stoßen auf ein Netzwerk aus illegalen Wettbüros und manipulierten Pferderennen. Im Zentrum stehen Jockeys, die unter Druck stehen und möglicherweise zurückschlagen. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Gerd Silberbauer (Josef Hagmayer) Rafael Schuchter (Tobias Steiner) Jana Thies (Miriam Gepp) Thomas Arnold (Mario Geissler) Dennis Cubic (Ivo Trabic) Regie: Michael Zens Buch: Wolfgang Ainberger Hermann Schmid Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stella von Saldern
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