Sonja
Folge 10: Ich war jung und brauchte das Geld
45 Min.Ab 12
Für Geld tun Menschen fast alles. Gerade, wenn sie noch jung sind, unterschätzen sie die weitreichenden Folgen ihrer Tat. Zu Gast in "Sonja" sind heute Menschen, die früher einen schwerwiegenden Fehler begangen haben, um an Geld zu kommen. Einige bereuen ihre Entscheidung, andere würden in der gleichen Situation wieder so handeln.
