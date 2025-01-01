Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sonja

Nach der Scheidung nahm er alles mit - auch unsere Freunde

SAT.1Staffel 1999Folge 9
Folge 9: Nach der Scheidung nahm er alles mit - auch unsere Freunde

45 Min.Ab 12

Wenn man verheiratet ist, teilt man nicht nur Tisch und Bett, sondern hat in der Regel auch gemeinsame Freunde. Nicht selten schließt sich ein Partner allmählich ganz dem Freundeskreis des anderen an. Geht die Ehe dann in die Brüche, halten diese Freunde meistens nur zu einem, der andere steht plötzlich ganz allein da. Wie verkraftet man das?

