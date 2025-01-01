Sonja
Folge 3: Meine Diät wirkt Wunder
45 Min.Ab 12
Es gibt viele Methoden, sein Gewicht zu verringern: Der eine versucht es mit "FdH", der andere will mit Appetitzüglern zum Erfolg kommen. Doch nicht jedes Mittel führt dauerhaft zur Idealfigur. Und wer tatsächlich abgenommen hat, fühlt sich noch lange nicht wirklich besser. Sonja Zietlow hat heute Gäste eingeladen, die erzählen, warum sie eine radikale Diät gemacht haben und wie sie sich jetzt fühlen.
Weitere Folgen in Staffel 1999
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sonja
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1