Folge 4: Warum kannst du mir nicht treu sein?
45 Min.Ab 12
Beim ersten Mal war man noch bereit zu verzeihen. Beim zweiten und dritten Mal kommt dann die Verzweiflung. Wenn ein Partner nicht treu sein kann, ist es meistens schwierig, Ursachenforschung zu betreiben, und selbst wenn man dem wirklichen Grund auf die Spur kommt, kann man den Menschen oftmals trotzdem nicht ändern. Wie die Betroffenen mit diesem Problem umgehen, wird heute in "Sonja" diskutiert.
