Auch das noch! Mein Sohn geht auf den StrichJetzt kostenlos streamen
Sonja
Folge 7: Auch das noch! Mein Sohn geht auf den Strich
45 Min.Ab 12
Eigentlich hat er doch alles gehabt: Eine behütete Kindheit, eine liebende Familie und die Erfüllung jedes Wunsches. Doch dann verschwand er für Monate - bis ihn jemand entdeckte: Er stand am Bahnhof und ging anschaffen. Wie werden die Eltern damit fertig?
Weitere Folgen in Staffel 1999
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sonja
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1