Sonja

SAT.1Staffel 1999Folge 11
Folge 11: Deine Kneipe ist dir wichtiger als unsere Beziehung

45 Min.Ab 12

Jeden Abend das gleiche: Kaum ist er von der Arbeit nach Hause gekommen, verschwindet er schon wieder in die Kneipe. Seine Frau bleibt allein zu Hause. Was treibt Männer an den Stammtisch? Warum ist ihnen die verräucherte Wirtschaft lieber als das heimische Wohnzimmer?

