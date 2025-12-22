Speed Cops - Poser und Raser im Visier
Folge vom 22.12.2025: Kennen Sie Schumacher?
45 Min.Folge vom 22.12.2025Ab 12
Die Verkehrspolizei hat auf der A7 bei Neumünster einen Motorradfahrer im Blick. Der Biker drängelt und beschleunigt dann auf 250 km/h. Die Beamten nehmen im zivilen Dienstfahrzeug die Verfolgung auf. In Gollhofen richten die „Speed Cops“ anlässlich eines Tuning-Treffens einen Kontrollpunkt ein. Dort schafft es ein tiefergelegter Audi kaum auf die Rampe. Und auf der Stadtautobahn in Berlin sind zwei Transporter in einer 80er-Zone zu schnell unterwegs. Wie sich herausstellt, sind die Vehikel nicht auf die Fahrer zugelassen. Und zwei der Insassen sind vorbestraft.
