Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Speed Cops - Poser und Raser im Visier

Bin gefahren wie die anderen

DMAXFolge vom 19.01.2026
Bin gefahren wie die anderen

Bin gefahren wie die anderenJetzt kostenlos streamen

Speed Cops - Poser und Raser im Visier

Folge vom 19.01.2026: Bin gefahren wie die anderen

45 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12

Die „Speed Cops“ verfolgen in der Nähe von Neumünster einen BMW, der auf der Autobahn mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs ist. Später gibt der Fahrer fadenscheinige Ausreden zu Protokoll. In Wiesbaden ärgern sich die Beamten Thrun und Willich mit einem Falschparker herum. Der Mann will sein Fehlverhalten nicht einsehen und weigert sich, den Anweisungen der Gesetzeshüter Folge zu leisten. Und in Mittelfranken wartet die Verkehrspolizei in der Nähe eines Tuning-Treffens auf PS-starke „Kundschaft“. Die Beamten haben dort eine Kontrollstelle aufgebaut.

Alle verfügbaren Folgen