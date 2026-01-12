Speed Cops - Poser und Raser im Visier
Folge vom 12.01.2026: Ich kann auch anders!
44 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12
In Wiesbaden haben Beamte der Kontrollgruppe „Argus“ einen Lamborghini Huracán EVO und einen Audi R8 im Blick, die in der Innenstadt mehrfach stark beschleunigen. Wie sich herausstellt, wurden beide Autos für eine Hochzeit gemietet und einer der Fahrer ist erst 19 Jahre alt. Auf der Berliner Stadtautobahn fährt ein Pkw deutlich zu schnell. Als die „Speed Cops“ den Wagen anhalten wollen, setzt der Raser zum Überholmanöver an. Und in Koblenz beschweren sich Anwohner über laute Musik und lärmende Auspuffanlagen. Kann die Polizei dem Treiben Einhalt gebieten?
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
