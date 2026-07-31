Ein Herz für Abfall / Der Burger-SammlerJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 31.07.2026: Ein Herz für Abfall / Der Burger-Sammler
22 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 6
Thaddäus verärgert die Müllmänner und die kippen den Müll in sein Haus. Das ganze Haus ist mit Abfall überfüllt. Thaddäus geht darin verloren und SpongeBob und Patrick machen sich auf eine abenteuerliche Suche. // Da Plankton die Geheimformel finden will, verkleidet er sich als ein Sammlerstück, um Blubberbernd einen limitierten Krabbenburger zu entwenden. Aber er endet in seinem Keller zwischen anderen Sammlerstücken. Währenddessen versuchen Karen und Spongebob, Plankton aus seinem verpackten Gefängnis zu befreien.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
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