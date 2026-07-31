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SpongeBob Schwammkopf

Ein Herz für Abfall / Der Burger-Sammler

NickelodeonFolge vom 31.07.2026
Ein Herz für Abfall / Der Burger-Sammler

Ein Herz für Abfall / Der Burger-SammlerJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 31.07.2026: Ein Herz für Abfall / Der Burger-Sammler

22 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 6

Thaddäus verärgert die Müllmänner und die kippen den Müll in sein Haus. Das ganze Haus ist mit Abfall überfüllt. Thaddäus geht darin verloren und SpongeBob und Patrick machen sich auf eine abenteuerliche Suche. // Da Plankton die Geheimformel finden will, verkleidet er sich als ein Sammlerstück, um Blubberbernd einen limitierten Krabbenburger zu entwenden. Aber er endet in seinem Keller zwischen anderen Sammlerstücken. Währenddessen versuchen Karen und Spongebob, Plankton aus seinem verpackten Gefängnis zu befreien.

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