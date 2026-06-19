Thaddäus, der Pflanzenflüsterer / Herzlichen Krabben-GeburtstagJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 19.06.2026: Thaddäus, der Pflanzenflüsterer / Herzlichen Krabben-Geburtstag
Als der Baum in Sandys Kuppel krank zu sein scheint, schlägt SpongeBob vor, dass Sandy Squidwards Gartenfachwissen in Anspruch nimmt, um ihn wiederzubeleben. Doch Squidwards unkonventionelle Gartenmethoden bringen Sandys Leben durcheinander. Sandy beschließt, mithilfe eines Übersetzers zu fragen, was der Baum braucht. Der Baum teilt Sandy mit, dass ihr Auto auf seiner Wurzel geparkt ist! Sobald das Auto weggeräumt ist, erholt sich der Baum und lässt Squidward zum Dank eine Eichel auf den Kopf fallen. // Zu Mr. Krabs' Geburtstag spüren SpongeBob und Squidward seinen alten Imbisswagen, den Krabby Kart, auf, in dem nun ein Einsiedlerkrebs namens Snug wohnt. Snug willigt ein, ihn gegen das Kassenboot des Krusty Krab zu tauschen. Mr. Krabs ist wütend über den Tausch und befiehlt ihnen, seine Kasse zurückzuholen, aber Snug hat das ganze Geld bereits ausgegeben! Mr. Krabs muntert sich wieder auf, als er den Krabby Kart für viel Geld an einen Sammler verkauft und das verlorene Kassengeld von Squidwards Lohn abzieht.