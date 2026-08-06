Karate-Unterricht / Karens KaffeeklatschJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 06.08.2026: Karate-Unterricht / Karens Kaffeeklatsch
Sandy bringt den Gal Pals Karate bei, doch ihre Besessenheit gerät außer Kontrolle und bringt die Stadt in Gefahr. Um das Problem zu lösen, versucht sie, mit einer ihrer Erfindungen ihre Fähigkeiten auszulöschen, doch SpongeBob schaltet die Maschine versehentlich in den umgekehrten Modus - und bringt stattdessen allen in der Stadt Karate bei! Da nun alle die gleichen Voraussetzungen haben, scheint niemand zu gewinnen oder zu verlieren, sie haben einfach nur Spaß. Sandy und SpongeBob stürzen sich fröhlich ins Getümmel, um mitzumachen. // Als Karen eine Party für all ihre Computerfreunde veranstaltet, wird Plankton paranoid und glaubt, dass sie und ihre Gäste schlecht über ihn reden. Um Gewissheit zu erlangen, schleicht sich Plankton als Computer getarnt auf die Party, doch seine Tarnung wird schnell von Karen durchschaut - die die Gelegenheit nutzt, um ihm eine Lektion zu erteilen.