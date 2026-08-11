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SpongeBob Schwammkopf

Der Zauberstab / Aberglaube

NickelodeonFolge vom 11.08.2026
Der Zauberstab / Aberglaube

Der Zauberstab / AberglaubeJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 11.08.2026: Der Zauberstab / Aberglaube

23 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 6

SpongeBob erhält den Zauberstab eines Magiers und verursacht aus Versehen ein magisches Chaos // Am Freitag, dem 13. bereitet die extreme Abergläubigkeit von Mr. Krabs eine Belästigung für jeden in seiner Nähe.

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