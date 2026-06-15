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SpongeBob Schwammkopf

Perla, das Sturmwunder

NickelodeonFolge vom 15.06.2026
Perla, das Sturmwunder

Perla, das SturmwunderJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 15.06.2026: Perla, das Sturmwunder

22 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 6

SpongeBob, Patrick und Mr. Krabs besuchen ein Spiel, um Pearl beim Cheerleading zuzusehen. Patrick bleibt in der Kommentatorenkabine stecken, und Mr. Krabs stößt einen Anfeuerungsruf für Pearl aus, um für das Krusty Krab zu werben. Abgelenkt gelangt der Ball zu Pearl, die ein Tor erzielt, was dazu führt, dass sie in die Footballmannschaft aufgenommen wird. Vor einem wichtigen Spiel motiviert SpongeBob Pearl mit einem Anfeuerungsruf. Obwohl Pearls Team verliert, ist es ihr bestes Spiel aller Zeiten. Pearl hatte Spaß im Footballteam, beschließt aber, zu ihrer ersten Leidenschaft zurückzukehren: dem Cheerleading.

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