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SpongeBob Schwammkopf

Die Krossen Knochenbrecher / Die Karte

NickelodeonFolge vom 02.08.2026
Die Krossen Knochenbrecher / Die Karte

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 02.08.2026: Die Krossen Knochenbrecher / Die Karte

22 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 6

Mr. Krabs will, dass SpongeBob und Patrick als Wrestling-Duo eine Million Dollar für ihn gewinnen. // Patrick ergattert eine wertvolle Meerjungfraumann-Sammelkarte - und SpongeBob ist natürlich neidisch darauf.

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