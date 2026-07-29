Bootsbrüder / SchlagzeilenschinderJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 29.07.2026: Bootsbrüder / Schlagzeilenschinder
Bei einem weiteren verzweifelten Versuch, SpongeBob zu entkommen, begeht Thaddäus eine Verkehrsordnungswidrigkeit. Jetzt muss er erneut die Fahrprüfung ablegen. Doch auch dabei wird Thaddäus vom Pech in Gestalt von SpongeBob verfolgt: In Mrs. Puffs Bootsfahrschule bekommt er ausgerechnet den fröhlichen gelben Schwamm als Nebensitzer und anschließend als Mitfahrer zugeteilt. So nimmt das Grauen seinen Lauf. // Beim Studium der Anzeigenpreise eines populären Boulevardblatts keimt in Mr. Krabs die Idee, auf dem Zeitungsmarkt das schnelle Geld zu machen. Diese Idee ist von großem Erfolg gekrönt, als er anfängt, aus SpongeBobs braven Reportagen reißerische Lügengeschichten zu machen. Die Auflage steigt ins Unermessliche - aber kann das lange gut gehen?