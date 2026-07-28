SpongeBob ermittelt / Planktons StammkundeJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 28.07.2026: SpongeBob ermittelt / Planktons Stammkunde
22 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 6
SpongeBob wird von Mr. Krabs mit der Mission betraut, eigenhändig die Übernahme der geheimen Geheimessenz für die geheime Krabbenburger-Geheimformel vorzunehmen. Doch als SpongeBob den Koffer öffnet, ist er leer. Jemand muss die Essenz gestohlen haben! Sofort beginnt SpongeBob mit fieberhaften Ermittlungen. // Zu seinem eigenen Erstaunen hat Plankton plötzlich einen Stammgast, der täglich seinen Fraß verzehrt. Dies will Mr. Krabs nicht auf sich sitzen lassen und versucht mit allen Mitteln, Planktons treuen Kunden in die Krosse Krabbe zu locken. Doch der bleibt standhaft. Warum nur, warum?
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10-11, Season 11-12, Season 12-13, Season 13-14, Season 14-15, Season 15-16, Season 16: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5, Season 5-7, Season 7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10, Season 10-11, Season 11-16: Nickelodeon & © Season 1-3, Season 5-7, Season 12: MTV & © Season 1: Comedy Central