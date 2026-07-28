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SpongeBob Schwammkopf

SpongeBob ermittelt / Planktons Stammkunde

NickelodeonFolge vom 28.07.2026
SpongeBob ermittelt / Planktons Stammkunde

SpongeBob ermittelt / Planktons StammkundeJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 28.07.2026: SpongeBob ermittelt / Planktons Stammkunde

22 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 6

SpongeBob wird von Mr. Krabs mit der Mission betraut, eigenhändig die Übernahme der geheimen Geheimessenz für die geheime Krabbenburger-Geheimformel vorzunehmen. Doch als SpongeBob den Koffer öffnet, ist er leer. Jemand muss die Essenz gestohlen haben! Sofort beginnt SpongeBob mit fieberhaften Ermittlungen. // Zu seinem eigenen Erstaunen hat Plankton plötzlich einen Stammgast, der täglich seinen Fraß verzehrt. Dies will Mr. Krabs nicht auf sich sitzen lassen und versucht mit allen Mitteln, Planktons treuen Kunden in die Krosse Krabbe zu locken. Doch der bleibt standhaft. Warum nur, warum?

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