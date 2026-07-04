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SpongeBob Schwammkopf

Die Kraboulette, die Bikini Bottom fraß / Seifig und durchtrieben

NickelodeonFolge vom 04.07.2026
Die Kraboulette, die Bikini Bottom fraß / Seifig und durchtrieben

Die Kraboulette, die Bikini Bottom fraß / Seifig und durchtriebenJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 04.07.2026: Die Kraboulette, die Bikini Bottom fraß / Seifig und durchtrieben

23 Min.Folge vom 04.07.2026Ab 6

Mr. Krabs wendet Sandys experimentelles Wachstumsserum an einer Kraboulette an. Die wächst ins Gigantische und droht, die ganze Stadt zu verschlingen. Wer kann dem Hackfleischmonster Einhalt gebieten? // SpongeBob bekommt Blasen-Post von seinem alten Freund Kumpel-Blase. Der schickt ihm seinen Sohn mit der Bitte, auf den Nachwuchs aufzupassen. Keine einfache Aufgabe, denn Glänzi hat es faustdick hinter den Bläschen...

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