Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SpongeBob Schwammkopf

Allerhöchstes Glück / Der Planet der Quallen

NickelodeonFolge vom 25.08.2026
Allerhöchstes Glück / Der Planet der Quallen

Allerhöchstes Glück / Der Planet der QuallenJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 25.08.2026: Allerhöchstes Glück / Der Planet der Quallen

23 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 6

SpongeBob will seinem Freund und Nachbarn etwas Gutes tun und hilft ihm, seine schönste Erinnerung zu kreieren. Und: SpongeBob und Sandy müssen einen bösen Quallenanführer besiegen, denn ganz Bikini Bottom ist in Gefahr.

Alle verfügbaren Folgen