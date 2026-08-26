Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SpongeBob Schwammkopf

Gratis-Übel / Schlimmer wohnen

NickelodeonFolge vom 26.08.2026
Gratis-Übel / Schlimmer wohnen

Gratis-Übel / Schlimmer wohnenJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 26.08.2026: Gratis-Übel / Schlimmer wohnen

23 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 6

Mr. Krabs sieht sich gezwungen, kostenlos Krabbenburger zu verteilen, um die Kunden zurückzugewinnen, die Plankton vergrault hat. // Als SpongeBobs Ananas anfängt, sich aufzulösen, trommelt er all seine Freunde zusammen, um sie zu restaurieren.

Alle verfügbaren Folgen