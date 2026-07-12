Spuren des Bösen - Das VerhörJetzt kostenlos streamen
Spuren des Bösen
Folge vom 12.07.2026: Spuren des Bösen - Das Verhör
89 Min.Folge vom 12.07.2026Ab 12
Eine Grauen erregende Bluttat schockt die Öffentlichkeit. Richard Brock, Universitätsprofessor für Psychiatrie und Verhörspezialist der Wiener Polizei, soll einer schwer geschockten Zeugin helfen ihre Erinnerung an den Mörder wieder herzustellen. Plötzlich führt die Spur in die Führungsetage eines prominenten Baukonzerns. Wurde sie umgebracht um einen Skandal zu vertuschen? Besetzung: Heino Ferch (Richard Brock) Nina Proll (Vera Angerer) Stefan Kurt (Michael Sand) Erwin Steinhauer (Dr. Merz) Gerti Drassl (Maria Kemminger) Sabrina Reiter (Petra Brock) Regie: Andreas Prochaska Drehbuch: Martin Ambrosch Bildquelle: ORF/Aichholzer Filmproduktion/Georg Bodenstein
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Altersfreigabe:
12ANGST
Copyrights:© Season 1: ORF 2