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Spuren des Bösen

Spuren des Bösen: Zauberberg

ORF2Folge vom 08.08.2026
Spuren des Bösen: Zauberberg

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Spuren des Bösen

Folge vom 08.08.2026: Spuren des Bösen: Zauberberg

89 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 12

Die sechsjährige Aline verschwindet spurlos aus ihrem Wohnhaus am Semmering. Die Suchaktion bleibt erfolglos. Der vorbestrafte Psychopath Rieger steht unter dringendem Tatverdacht. Brock soll den Mann zum Reden bringen. Bald stellt er fest, dass Rieger die Tat nicht begangen haben kann. Eine verblüffende Wendung stellt Brock und die Ermittler vor ein scheinbar unlösbares Problem. Besetzung: Heino Ferch (Brock) Marie-Lou Sellem (Karin Staller) Ulrike Beimpold (Monika Kramer) Thomas Stipsits (Erich Wildner) Gerda Drabek (Anni) Gerhard Liebmann (Klaus Tauber) Gerald Votava (Haas) Patricia Aulitzky (Sabine Hein) Cornelius Obonya (Max Rieger) Regie: Andreas Prochaska Drehbuch: Martin Ambrosch Bildquelle: ORF/Aichholzer Filmproduktion/Petro Domenigg

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