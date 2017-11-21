Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte
Folge vom 21.11.2017: Die Rheinfahrt
45 Min.Folge vom 21.11.2017Ab 12
Es ist so weit! Wochenlang haben die „Steel Buddies“ an dem vor 20 Jahren ausgemusterten Brücken- und Übersetzfahrzeug geschraubt - und jetzt ist der „Alligator“ endlich wieder seetauglich. Zumindest theoretisch: Denn was die Amphibie tatsächlich noch drauf hat, kann nur der Praxistest zeigen. Und der hat es in sich: Michael Manousakis und seine Jungs wollen mit dem grünen Giganten 60 Kilometer auf dem Rhein zurücklegen und als Belohnung wartet eine kühle Erfrischung vor dem Kölner Dom. Ob das trockenen Fußes gelingt, steht jedoch auf einem anderen Blatt.
