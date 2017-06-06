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Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Der Blindflug

DMAXFolge vom 06.06.2017
Der Blindflug

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Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Folge vom 06.06.2017: Der Blindflug

45 Min.Folge vom 06.06.2017Ab 12

Profi-Händler Michael Manousakis darf seine Humvees endlich legal nach Deutschland überführen. Zwei Mitarbeiter von „Morlock Motors“ kutschieren den ersten Geländewagen persönlich zum Hafen von Savannah. Der Boss feiert derweil in den USA ein Wiedersehen mit seiner legendären Antonov An-2, mit der er vor einem Jahr den Atlantik überquert hat. Und der Ober-„Steel Buddy“ kann nicht widerstehen, mit dem Doppeldecker in die Luft abzuheben. Aber ist der über 40 Jahre alte russische Mehrzweckflieger überhaupt noch flugtauglich?

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