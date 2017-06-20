Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte
Folge vom 20.06.2017: Die Blaumacher
45 Min.Folge vom 20.06.2017Ab 12
Einsteigen, abheben, wohlfühlen! Michael Manousakis hat Geburtstag, doch der Chef von „Morlock Motors“ hasst es, diesen Freudentag zu feiern. Das schönste Geschenk macht er sich daher selbst: ein Flug mit der Grumman Hu-16 Albatross vor atemberaubender Kulisse in den USA. Die Maschine kann sowohl auf dem Wasser als auch auf Schnee landen. Daheim auf dem Firmenhof im Westerwald gilt es anschließend eine Katastrophe abzuwenden. Lackierer Günther muss dabei nach dem Motto „aus Grün mach Blau“ Schwerstarbeit verrichten.
