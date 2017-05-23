Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte
Folge vom 23.05.2017: Eine Hummer Gelegenheit
45 Min.Folge vom 23.05.2017Ab 12
Die Jungs von „Morlock Motors“ nehmen auf dem 22 000 Quadratmeter großen Firmengelände im Westerwald eine XXL-Lieferung der US-Army unter die Lupe. Welche Schätze verbergen sich dieses Mal unter den ausrangierten Gerätschaften? Schrauber Peter bewirbt sich derweil bei den Mechanik-Profis um einen Job. Kann er Michael Manousakis beim Eignungstest von seinen Qualitäten überzeugen? Der Ober-„Steel Buddy“ möchte zudem das Hummer-Geschäft ankurbeln. Doch bei stahlharten Deals mit kultigen Humvees ist Diplomatie gefragt.
Genre:Dokumentation, Auto, Reality
12
