Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Alte Schätzchen

DMAXFolge vom 02.01.2018
Alte Schätzchen

Folge vom 02.01.2018: Alte Schätzchen

44 Min.Folge vom 02.01.2018Ab 6

Militärfahrzeuge, Army-Zubehör und seltene Oldtimer: Ober-„Steel Buddy“ Michael Manousakis hat einen Riecher für lukrative Geschäfte. Und in dieser Folge sollen betagte US-Cars Geld in die Firmenkasse von „Morlock Motors“ spülen - darunter ein 59er Buick, ein DeSoto und ein Ford T Pick-up. Das Modell wurde 1999 in Las Vegas zum Auto des Jahrhunderts gewählt, aber der Klassiker auf vier Rädern hat beim Transport sehr gelitten. Deshalb versucht Mitarbeiterin Julie, auf einem der größten Schrottplätze Amerikas günstige Ersatzteile aufzutreiben.

