Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte
Folge vom 02.01.2018: Alte Schätzchen
44 Min.Folge vom 02.01.2018Ab 6
Militärfahrzeuge, Army-Zubehör und seltene Oldtimer: Ober-„Steel Buddy“ Michael Manousakis hat einen Riecher für lukrative Geschäfte. Und in dieser Folge sollen betagte US-Cars Geld in die Firmenkasse von „Morlock Motors“ spülen - darunter ein 59er Buick, ein DeSoto und ein Ford T Pick-up. Das Modell wurde 1999 in Las Vegas zum Auto des Jahrhunderts gewählt, aber der Klassiker auf vier Rädern hat beim Transport sehr gelitten. Deshalb versucht Mitarbeiterin Julie, auf einem der größten Schrottplätze Amerikas günstige Ersatzteile aufzutreiben.
Genre:Dokumentation, Auto, Reality
Altersfreigabe:
6
