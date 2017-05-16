Zum Inhalt springenBarrierefrei
Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Voll zerlegt

DMAX
Voll zerlegt

Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Folge vom 16.05.2017: Voll zerlegt

Folge vom 16.05.2017

Den hat sonst keiner: In dieser Folge restaurieren die „Steel Buddies“ ein seltenes Sammlerstück der britischen Armee. Der „Jackal 2“ wurde bei der sogenannten Entmilitarisierung in der Mitte durchtrennt. Deshalb bringt das Schrauber-Team die beiden Hälften des geländegängigen Hightech-Fahrzeugs wieder zusammen. Michael Manousakis versucht, für einen Kunden außerdem eine Amphibie der Bundeswehr aufzutreiben. Bei dem 22 Tonnen schweren Objekt der Begierde handelt es sich um das Brücken- und Übersetzfahrzeug M2 „Alligator“.

