Stichtag
Folge 1: Anschnallen!
19 Min.Ab 12
Während EMI um die Aufnahme zu einer vielversprechenden Tanz-Audition kämpft, lernt ALEKS die Troublemakerin AYLA kennen. Ayla crasht nicht nur in Aleks’ Leben, sondern mit Vollgas in den Freundeskreis. Auch ENNES, der eigentlich gerade auf Spur kommt und LAURA zuliebe seinen Führerschein macht, wird nach einem fatalen Fehler mit HAFTBEFEHLS Bentley aus der Bahn geworfen. Nur bei SAMIRA scheint es endlich zu laufen. Sie überwindet ihr Yannick-Trauma und fragt ihren Chef MARCO nach einem Date.
