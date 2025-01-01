Stichtag
Folge 9: Ich küss’ dein Herz, Bro
Auf der Suche nach Adelfried ist Laura mit den Nerven am Ende und bittet Ennes um Hilfe. Doch der ist selbst in der Fahrprüfung kurz vorm Scheitern und ringt damit, für sich selbst oder für seine Freundin Verantwortung zu übernehmen. Emi versucht mit einer riskanten Aktion doch noch an der Audition teilzunehmen, ehe sie ausgerechnet mit Ayla und Samira Laura zu Hilfe kommt. Auch Aleks setzt alles auf eine Karte und hört beim Versuch, eine Tankstelle zu überfallen, auf die Worte eines alten Freundes, die ihn schließlich zu einer Entscheidung bringen. Die Gang muss zusammenhalten, nur so können sie mit ihren riesigen Problemen fertig werden - und Samira hat mit Aylas Hilfe eine Idee, wie sie es mit Marco und Ali aufnehmen können.
