Stichtag
Folge 8: Jeder mit seinen Mitteln
14 Min.Ab 12
Emi wird von Schulleiterin Sandra nicht zur Audition zugelassen. Sie ist am Ende und bekommt unerwartet Zuspruch: von ihrer Konkurrentin Sophie. Sie fasst neuen Mut. Aleks und Ayla sehen ihren letzten Ausweg darin, gemeinsam abzuhauen und kommen sich dabei immer näher, bis Aleks sich besinnt und eine folgenschwere Entscheidung trifft. Schwer verkatert muss Laura ihren ersten Tag alleine in der Kita überstehen. Alles geht gut, bis sich Adelfried wegzaubert.
Genre:Drama, Romantische Komödie
Altersfreigabe:
12
