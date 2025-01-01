Stichtag
Folge 10: Ich will nicht sterben
Der Plan steht. Mit einer gezielten Aktion will die Gang sämtliche Probleme auf einen Schlag lösen. Jede/r hat eine entscheidende Aufgabe und wird ein letztes Mal auf die Probe gestellt. Dumm nur, wenn man dabei in alte Muster verfällt und alles noch schlimmer wird. Während es die Mädels im Paradise mit Marco aufnehmen, werden die Jungs draußen von Ali überrascht und der Plan droht zu scheitern. Erst als sie ihre Ängste überwinden, sehen die Kids wieder einen Ausweg. Dabei kommt ihnen auch die überraschende Hilfe eines alten Bekannten zugute. Die Frage ist nur, ob sie sie es rechtzeitig zur Deadline schaffen, denn der Zeiger von Alis Uhr dreht sich gnadenlos weiter und Cindy wäre nur sein erstes Opfer.
