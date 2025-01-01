Stichtag
Folge 3: Der arme Hase, Digga!
16 Min.Ab 12
ALEKS, AYLA und ENNES klauen als Ersatz für den Bentley ein anderes Auto. Dabei zeigt Ayla den Jungs ihre Rap-Skills - und ihr Interesse an Aleks. ALI hingegen hat null Interesse - ein neuer Plan muss her. Während SAMIRA sich mithilfe ihrer 26.000 Follower bei MARCO entschuldigt, fordert Star-Choreograph JORDAN von Emi eine Entscheidung, die ihr Leben verändern wird. Auch Aleks’ Zukunft hängt daran. Verzweifelt versucht er, Emi an sich zu binden.
Stichtag
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romantische Komödie
Altersfreigabe:
12
