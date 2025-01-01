Stichtag
Folge 2: Überraschung
17 Min.Ab 12
HAFTBEFEHLS Bentley ist Schrott und Gangster ALI stellt ALEKS, AYLA und ENNES ein Ultimatum. In zehn Tagen ist Stichtag! Zwar kommt Aleks eine Idee, wie sie das Geld auftreiben können, dafür verplant er, ein Geschenk für EMIS 18. Geburtstag zu kaufen. Notlösung: Überraschungsparty! LAURA begeht einen folgenschweren Fehler in ihrer Ausbildung im Waldkindergarten und Emi struggelt im Tanztraining. Auf der Party muss Ennes Laura anlügen, SAMIRA sich vom Date mit MARCO erholen und Emi Aleks gestehen, dass sie vielleicht München verlassen wird.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Stichtag
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romantische Komödie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn