Staffel 6Folge 10vom 06.08.2026
Sonnyges GemütJetzt kostenlos streamen
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Folge 10: Sonnyges Gemüt
21 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12
Jenny will für ihr Tonstudio sparen - eine Finanzspritze in Form einer gelungenen Auktion wäre ein gefundenes Fressen für die Texanerin. Auf der Auktion in Waxahachie sticht ihr ein Lager voller Möbel im französischen Landhausstil ins Auge, doch die Konkurrenz ist hart. Was die Käufer nicht ahnen: In einer der Säcke versteckt sich ein Stück Himmel. Victor hat hingegen alle Hände voll mit seinem Schützling zu tun. Er will Sonny die Geheimnisse einer guten Auktion näherbringen.
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Storage Wars - Geschäfte in Texas
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: A&E Television Networks, LLC
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