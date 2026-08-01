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Storage Wars - Geschäfte in Texas

ProSieben MAXXStaffel 6Folge 5vom 06.08.2026
Keine Gewinner

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Storage Wars - Geschäfte in Texas

Folge 5: Keine Gewinner

21 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12

Auktions-Profi Kenny gibt sich schon vor Beginn der Veranstaltung siegessicher - sein Ehrgeiz wird außerdem angestachelt, als er mit Matt Bekanntschaft schließt. Das erste Lager erstrahlt im 70er-Jahre-Stil und Jenny ist begeistert. Sie ist heute auf der Suche nach Möbelstücken für ein Studentenwohnheim. Doch auch Kenny und Matt haben ein Auge auf die verstaubten Objekte geworfen - ein harter Bieterwettstreit folgt.

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