Staffel 6Folge 5vom 06.08.2026
Keine GewinnerJetzt kostenlos streamen
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Folge 5: Keine Gewinner
21 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12
Auktions-Profi Kenny gibt sich schon vor Beginn der Veranstaltung siegessicher - sein Ehrgeiz wird außerdem angestachelt, als er mit Matt Bekanntschaft schließt. Das erste Lager erstrahlt im 70er-Jahre-Stil und Jenny ist begeistert. Sie ist heute auf der Suche nach Möbelstücken für ein Studentenwohnheim. Doch auch Kenny und Matt haben ein Auge auf die verstaubten Objekte geworfen - ein harter Bieterwettstreit folgt.
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Storage Wars - Geschäfte in Texas
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: A&E Television Networks, LLC
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