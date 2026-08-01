Staffel 6Folge 8vom 06.08.2026
Glückliches HändchenJetzt kostenlos streamen
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Folge 8: Glückliches Händchen
21 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12
Jenny will auf der Auktion in Waxahachie ihren Charme spielen lassen, um so an die Lagerräume ihrer Wahl zu kommen, doch Bubba scheint gegen ihre Reize immun zu sein. Auch Ricky lässt sich nicht beeindrucken und liefert sich mit seiner Konkurrentin ein Bieterduell. Mary ist hingegen knapp bei Kasse. Sie will dieses Mal wenig investieren und dennoch auf einen Schatz stoßen.
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Storage Wars - Geschäfte in Texas
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: A&E Television Networks, LLC
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