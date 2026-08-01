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Storage Wars - Geschäfte in Texas

ProSieben MAXXStaffel 6Folge 8vom 06.08.2026
Glückliches Händchen

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Storage Wars - Geschäfte in Texas

Folge 8: Glückliches Händchen

21 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12

Jenny will auf der Auktion in Waxahachie ihren Charme spielen lassen, um so an die Lagerräume ihrer Wahl zu kommen, doch Bubba scheint gegen ihre Reize immun zu sein. Auch Ricky lässt sich nicht beeindrucken und liefert sich mit seiner Konkurrentin ein Bieterduell. Mary ist hingegen knapp bei Kasse. Sie will dieses Mal wenig investieren und dennoch auf einen Schatz stoßen.

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