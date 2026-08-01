Staffel 6Folge 13vom 07.08.2026
Innere BalanceJetzt kostenlos streamen
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Folge 13: Innere Balance
21 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 12
Auf der Auktion in Longview will Mary neben versteckten Schätzen vor allem ihre innere Mitte finden. Kenny ersteigert ein Lager voller Sammlerstücke, darunter ein handgenähtes Bühnenkleid, das ein Vermögen wert sein könnte. Jenny hingegen, sucht Nachschub für ihren Laden. Doch ihre Konkurrenz scheint ihr die begehrten Lagerräume nicht zu gönnen.
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Storage Wars - Geschäfte in Texas
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: A&E Television Networks, LLC
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