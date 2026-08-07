Staffel 6Folge 11vom 07.08.2026
SommerhitzeJetzt kostenlos streamen
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Folge 11: Sommerhitze
21 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 12
Victor besucht die Auktion in Mesquite mit seinem Schützling Sonny. Dieser ist hochmotiviert - doch seine Begeisterung wird dem Neuling bereits bei der ersten Versteigerung zum Verhängnis. Kenny ist auf der Suche nach Objekten, die seine weibliche Kundschaft ansprechen. Daher sollten Küchenutensilien, eine hübsche Teekanne oder verspielte Möbelstücke in seinem Traumlager enthalten sein. Ricky und Bubba setzen hingegen auf handgefertigte Antiquitäten.
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Storage Wars - Geschäfte in Texas
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: A&E Television Networks, LLC
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