Staffel 6Folge 15vom 07.08.2026
StrategiewechselJetzt kostenlos streamen
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Folge 15: Strategiewechsel
21 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 12
Jenny gibt auf der Auktion in Longview Gas und treibt die Gebote in die Höhe. Auch Matt besucht die Veranstaltung und macht dort eine gruselige Entdeckung. Ricky und Bubba haben Verstärkung im Schlepptau, die beim Transportieren ihrer erworbenen Schätze helfen soll. Auch Mary hat eine Begleitung mitgebracht und will damit ihre Konkurrenz beeindrucken.
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Storage Wars - Geschäfte in Texas
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: A&E Television Networks, LLC
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