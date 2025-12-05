Storage Wars
Folge 1: Ort des Triumphs
21 Min.Folge vom 09.01.2026Ab 12
In Montebello gibt es für die Käufer einiges zu holen. Darrell ist der König von Montebello. Diesen Titel will er heute verteidigen. Ivy braucht Nachschub für seine Werkzeugregale und für Jarrod spielt Geld keine Rolle. Er will seinen Laden auf Vordermann bringen und ihn mit genügend Ware ausstatten.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC