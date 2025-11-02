Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Storage Wars

Kampf der Paare

ProSieben MAXXStaffel 6Folge 2vom 02.11.2025
Kampf der Paare

Kampf der PaareJetzt kostenlos streamen

Storage Wars

Folge 2: Kampf der Paare

21 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12

Heute geht es für die Käufer in die Berge. Rene und Casey wollen ihren Ruf wiederherstellen, indem sie eines der Lager ersteigern. Brandi und Jarrod müssen jedoch Geld sparen. Mit einem Ablenkungsmanöver wollen sie ihre Chancen auf das beste Lager erhöhen. Darrell hört derweil lieber auf sein Bauchgefühl.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Storage Wars
ProSieben MAXX
Storage Wars

Storage Wars

Alle 9 Staffeln und Folgen