Storage Wars
Folge 10: Tiefenentspannt
21 Min.Folge vom 09.11.2025Ab 12
Die Käufer sind diesmal unterwegs nach Fontana, wo die nächste Auktion stattfindet. Ivy ist auf der Suche nach Autoteilen aus Metall oder Eisen. Jarrod ist äußerst optimistisch und auch Darrell ist tiefenentspannt. Am Ende ersteigert er ein Lager für unglaubliche 15.750 Dollar. Noch nie zuvor hat er bei einer Auktion so viel Geld ausgegeben. Wird sich seine Investition lohnen?
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC