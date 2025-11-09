Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 6Folge 10vom 09.11.2025
Folge 10: Tiefenentspannt

21 Min.Folge vom 09.11.2025Ab 12

Die Käufer sind diesmal unterwegs nach Fontana, wo die nächste Auktion stattfindet. Ivy ist auf der Suche nach Autoteilen aus Metall oder Eisen. Jarrod ist äußerst optimistisch und auch Darrell ist tiefenentspannt. Am Ende ersteigert er ein Lager für unglaubliche 15.750 Dollar. Noch nie zuvor hat er bei einer Auktion so viel Geld ausgegeben. Wird sich seine Investition lohnen?

