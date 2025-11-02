Storage Wars
Folge 6: Laden in Gefahr
21 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12
Die Käufer machen sich heute auf den Weg nach Riverside. Bei dieser Auktion gibt es einige interessante Lager zu ersteigern. Brandi und Jarrod sind pleite und müssen wahrscheinlich ihren Laden in Long Beach schließen. Kann Jarrod das Unheil jetzt noch abwenden?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC