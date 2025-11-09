Storage Wars
Folge 15: Alter Ego
21 Min.Folge vom 09.11.2025Ab 12
Die heutige Auktion findet in Moreno Valley statt. Rene ist bereit für den Kampf. Kann er die Konkurrenz ausstechen? Ivy will einfach nur schnelles Geld machen, und Jarrod und Brandi möchten maximalen Profit herausschlagen.
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC